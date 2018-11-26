Топ-100 самых популярных автомобилей в мире возглавила Toyota Corolla

Toyota Corolla возглавила топ-100 самых популярных автомобилей в мире по итогам первого полугодия 2018 года. За это время было продано 610,6 тыс. таких машин.

Вторую строчку занимает Ford F-Series — 536,4 тыс. Тройку замыкает Volkswagen Golf (441,9 тыс.), передают «Автоновости дня» со ссылкой на аналитическое агентство Focus2Move.

В топ-10 также вошли Honda Civic (424,6 тыс.), Toyota RAV4 (408,7 тыс.), Volkswagen Tiguan (405 тыс.), Volkswagen Polo (375,7 тыс.), Honda CR-V (337,8 тыс.), Toyota Camry (337,1 тыс.), и Chevrolet Silverado (323,1 тыс.).

Ранее сообщалось, что в октябре 2018 года продажи легковых автомобилей с пробегом в России составили 515,7 тыс. единиц. Это на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.