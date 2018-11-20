В октябре продажи подержанных автомобилей в России выросли на 9%

В октябре 2018 года продажи легковых автомобилей с пробегом в России составили 515,7 тыс. единиц. Это на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рейтинг самых популярных поддержанных марок автомобилей возглавляет Lada — 132,7 тыс. экземпляров. В тройку попали Toyota (55,9 тыс.) и Nissan (28,2 тыс.). Пятерку замыкают Hyundai (26,1 тыс.) и Kia (23,6 тыс.).

Всего за 10 месяцев 2018 года объем российского рынка легковых автомобилей с пробегом составил почти 4,5 млн, передает «Автостат».

Ранее сообщалось, что продажи японских автомобилей с пробегом в России в 2018 году увеличились на 3%.