«Синтез» вновь разгромил «Астану» в матче чемпионата России по водному поло
Казанский «Синтез» обыграл дома «Астану» из Казахстана. Второй матч 9-го тура чемпионата России по водному поло завершился со счетом 12:5.
Самым результативным игроком казанского клуба стал Егор Васильев, забивший 3 мяча.
Ранее также «Синтез» разгромил «Астану» со счетом 11:4.
В следующем туре «Синтез» на выезде 14 и 15 декабря сыграет против московского «Динамо».СпортВодные виды спорта Татарстан
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