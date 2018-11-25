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«Синтез» вновь разгромил «Астану» в матче чемпионата России по водному поло

15:21, 25.11.2018
«Синтез» вновь разгромил «Астану» в матче чемпионата России по водному поло
Фото: sintez-kazan.ru

Казанский «Синтез» обыграл дома «Астану» из Казахстана. Второй матч 9-го тура чемпионата России по водному поло завершился со счетом 12:5.

Самым результативным игроком казанского клуба стал Егор Васильев, забивший 3 мяча.

Ранее также «Синтез» разгромил «Астану» со счетом 11:4.

В следующем туре «Синтез» на выезде 14 и 15 декабря сыграет против московского «Динамо».

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