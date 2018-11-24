«Синтез» разгромил «Астану» со счетом 11:4

Казанский «Синтез» сегодня разгромил казахстанскую «Астану» в стартовом матче 9-го тура чемпионата российской суперлиги по водному поло.

Игра состоялась в казанском плавательном бассейне «Оргсинтез» и завершилась победой хозяев со счетом 11:4. Самым результативным сегодня стал Арслан Закиров, на счету которого 5 мячей.

Завтра, 25 ноября, соперники проведут в Казани еще один матч.



В предыдущем туре казанский «Синтез» дважды обыграл на выезде «Балтику» из Санкт-Петербурга. Первая игра между ними завершилась со счетом 8:7 в пользу казанцев. Во втором матче «Синтез» выиграл со счетом 7:5.