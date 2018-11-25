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ВМС Украины обвинили Россию в таране своего буксира

13:29, 25.11.2018
ВМС Украины обвинили Россию в таране своего буксира
Фото: ru.wikipedia.org / Ministry of Defense of Ukraine

Военно-морские силы Украины заявили об «агрессивных действиях» российских пограничных кораблей во время планового перехода их судов.

В ведомстве рассказали, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь.

По мнению украинской стороны, корабль «Дон» якобы протаранил рейдовый буксир, в результате чего поврежден его главный двигатель, обшивка и леерное ограждение, также потерян спасательный плот.

Ранее в Пограничном управлении ФСБ России по Крыму сообщили, что три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую государственную границу. При этом они опасно маневрируют и не подчиняются законным требованиям российских властей.

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