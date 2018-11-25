Сечин пожаловался президенту Венесуэлы на задержки поставок нефти — СМИ

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на этой неделе летал в Каракас на встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, в ходе которой пожаловаться на задержки в поставках нефти.

Собеседники Reuters утверждают, что на встрече глава «Роснефти» сказал, что Венесуэла выполняет свои обязательства перед Китаем, но не перед Россией.

По информации агенства, PDVSA с января по август 2018 года поставила китайским фирмам 463 тыс. баррелей, а российским — 176,6 тыс. баррелей. При этом с 2006 года российское правительство и «Роснефть» передали Венесуэле не менее $17 млрд в виде кредитов и кредитных линий.

«Роснефть» и PDVSA пока никак не прокомментировали эту информацию.

Напомним, в прошлом году «Роснефть» выдала венесуэльской госкомпании PDVSA аванс за поставки нефти на $1 млрд.