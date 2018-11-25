Новости общества

13:31 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Лидеры стран ЕС утвердили соглашение о Brexit

12:59, 25.11.2018
Лидеры стран ЕС утвердили соглашение о Brexit
Фото: pixabay.com

Страны Евросоюза на внеочередном саммите одобрили проекты договоренностей о выходе Великобритании из ЕС (Brexit).

«Лидеры 27 стран ЕС одобрили соглашение об отделении и политическую декларацию о будущих отношениях ЕС и Соединенного королевства» — говорится в сообщении главы Евросовета Дональда Туска в Twitter.

Ранее сообщалось, что все страны ЕС поддержали проект соглашения по Brexit. Кроме того, Испания достигла договоренности с Великобританией по Гибралтару.

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов отметил, что многие британские депутаты четко дали понять, что их не устраивает нынешняя сделка, поэтому «Рождество в этом году у Терезы Мэй будет невеселое».

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты