Лидеры стран ЕС утвердили соглашение о Brexit
Страны Евросоюза на внеочередном саммите одобрили проекты договоренностей о выходе Великобритании из ЕС (Brexit).
«Лидеры 27 стран ЕС одобрили соглашение об отделении и политическую декларацию о будущих отношениях ЕС и Соединенного королевства» — говорится в сообщении главы Евросовета Дональда Туска в Twitter.
Ранее сообщалось, что все страны ЕС поддержали проект соглашения по Brexit. Кроме того, Испания достигла договоренности с Великобританией по Гибралтару.
Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов отметил, что многие британские депутаты четко дали понять, что их не устраивает нынешняя сделка, поэтому «Рождество в этом году у Терезы Мэй будет невеселое».ОбществоВласть
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