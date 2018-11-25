Лидеры стран ЕС утвердили соглашение о Brexit

Страны Евросоюза на внеочередном саммите одобрили проекты договоренностей о выходе Великобритании из ЕС (Brexit).



«Лидеры 27 стран ЕС одобрили соглашение об отделении и политическую декларацию о будущих отношениях ЕС и Соединенного королевства» — говорится в сообщении главы Евросовета Дональда Туска в Twitter.

Ранее сообщалось, что все страны ЕС поддержали проект соглашения по Brexit. Кроме того, Испания достигла договоренности с Великобританией по Гибралтару.



Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов отметил, что многие британские депутаты четко дали понять, что их не устраивает нынешняя сделка, поэтому «Рождество в этом году у Терезы Мэй будет невеселое».