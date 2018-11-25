Постпред России при ЕС предрек Терезе Мэй «невеселое Рождество» из-за Brexit

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что рождественские праздники у премьер-министра Терезы Мэй, вероятно, будут невеселыми из-за согласования договора о Brexit.

По его мнению, лидеры ЕС, скорее всего, утвердят соглашение на заседании Евросовета.

«Однако все понимают, что радоваться рано: документ должен быть утвержден ещё и двумя парламентами, Европейским и британским» — цитирует Чижова "РИА Новости".

Постпред России при ЕС также отметил, что многие британские депутаты четко дали понять, что их не устраивает нынешняя сделка.

«Голосование предстоит в декабре, и, боюсь, с немалой долей вероятности можно предположить, что Рождество в этом году у Терезы Мэй будет невеселое» — заявил Чижов.

Ранее сообщалось, что все страны ЕС поддержали проект соглашения по Brexit. Кроме того, Испания достигла договоренности с Великобританией по Гибралтару.