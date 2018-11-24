Испания достигла соглашения с Великобританией по Гибралтару

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Мадриду удалось достичь политического соглашения с Лондоном относительно судьбы Гибралтара в рамках переговоров о выходе Великобритании из Евросоюза.

«Мы пришли к соглашению с ЕС по Гибралтару. Испания проголосует в поддержку (сделки) по Brexit», — заявил он.



Таким образом, Испания не будет блокировать соглашение по Brexit на саммите лидеров ЕС, а сама встреча состоится 25 ноября, передает El Pais.

Ранее сообщалось, что все страны ЕС поддержали проект соглашения по Brexit. Если соглашение не будет принято до момента Brexit 29 марта 2019 года, стране грозит «жесткий» выход из ЕС, который может носить неблагоприятные последствия для обоих сторон.