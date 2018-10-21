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В Азовское море после ремонта вернется «один из самых мощных» кораблей Украины — СМИ

08:58, 21.10.2018
В Азовское море после ремонта вернется «один из самых мощных» кораблей Украины — СМИ
Фото: pixabay.com

В Азовское море после ремонта вернется украинский пограничный сторожевой корабль проекта 205П BG-32 «Донбасс». Его называют «одной из самых мощных единиц украинских сил».

Корабль вооружен двумя спаренными 30-миллиметровыми артиллерийскими установками Ак-230 и пулеметами ДШКМ и ПКМБ, сообщает информационный портал «Тиск».

Его численный состав превышает 30 человек.

Ранее СМИ сообщили, что Украина готовит провокацию в Азовском море с целью дискредитации российских пограничников. Отмечалось, что 11 октября в море должен был выйти пограничный сторожевой катер с группой журналистов украинских СМИ.

ПромышленностьОПК
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