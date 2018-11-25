Наставник «Мордовии» Марат Мустафин: «Если мы хотим быть выше, нужно усиляться»

Главный тренер «Мордовии» Марат Мустафин прокомментировал последний матч в этом году в первенстве ФНЛ, который команда сыграла вничью 1:1 с гостями из «Тюмени»:



— Ничья — по сегодняшней игре, считаю, закономерный итог матча, потому что на победу ни одна из команд не наиграла. Было очень мало голевых моментов и команды осторожничали. В таблице плотность большая, мы в четырех очках от стыков, и есть небольшой гандикап от зоны вылета. Считаю, что достаточное количество очков мы набрали. Если мы хотим быть выше, то нужно усиляться. Нужно готовиться к весенней части, а по осенней мы неплохо выступили, — считает наставник.

