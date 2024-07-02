Стало известно, с кем сыграет футбольный клуб «Рубин» в первых 7 турах РПЛ
Стало известно, с кем сыграет футбольный клуб «Рубин» в первых семи турах РПЛ. Матчи сезона стартуют 20 июля, сообщает пресс-служба Российской премьер лиги.
В рамках первого тура 22 июля «Рубин» сыграет против «Пари Нижний Новгород». В рамках второго тура 27 июля казанская команда встретится с питерским «Зенитом». Третий тур казанцы сыграют против команды «Химки». В первый день четвертого тура «Рубин» встретится с «Ростовом», а уже на следующем этапе его соперником станет «Акрон». Следующим соперником казанской команды в шестом туре станет московское «Динамо», а в седьмом туре «Рубин» встретится со столичным «Спартаком».
Сегодня полузащитник Солтмурад Бакаев покинул футбольный клуб «Рубин». Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.
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