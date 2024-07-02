УНИКС продлил контракт с защитником Артемом Комоловым

Фото: Максим Платонов

Казанский УНИКС подписал со своим атакующим защитником Артемом Комоловым новый контракт по схеме «1+1».

В прошедшем сезоне Комолов принял участие в 20 играх предсезонных турниров и чемпионата Лиги. Средняя статистика защитника УНИКСа составила 4,0 очка и 1,0 передачи за 15:43 минуты на паркете.

Однако полученная в январе текущего года травма не позволила Артему выступить в последующих матчах.

Сегодня также стало известно, что казанский клуб на один сезон продлил контракт с главным тренером команды Велимиром Перасовичем.