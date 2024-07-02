УНИКС продлил контракт с защитником Артемом Комоловым
Казанский УНИКС подписал со своим атакующим защитником Артемом Комоловым новый контракт по схеме «1+1».
В прошедшем сезоне Комолов принял участие в 20 играх предсезонных турниров и чемпионата Лиги. Средняя статистика защитника УНИКСа составила 4,0 очка и 1,0 передачи за 15:43 минуты на паркете.
Однако полученная в январе текущего года травма не позволила Артему выступить в последующих матчах.
Сегодня также стало известно, что казанский клуб на один сезон продлил контракт с главным тренером команды Велимиром Перасовичем.
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