Биткоин упал ниже $4 тысяч впервые с сентября 2017 года

Стоимость криптовалюты биткоина (Bitcoin) опустилась ниже отметки в $4 тысячи впервые с сентября 2017 года года.



По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 8.55 мск биткоин подешевел на 13,87%, до $3743. Рыночная капитализация криптовалюты составила $65,1 млрд.

Напомним, что 20 ноября курс биткоина опустился ниже $4,5 тысячи и достиг стоимости октября 2017 года.

Ранее Bloomberg отмечал, что рынок криптовалют с начала года упал в четыре раза. Главным фактором падения издание называло отказ Комиссии по ценным бумагам США (SEC) зарегистрировать биткоиновый ETF-фонд братьев Уинклвосс.