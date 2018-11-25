Новости аналитики

10:18 МСК Все новости
Новости раздела
Аналитика

Биткоин упал ниже $4 тысяч впервые с сентября 2017 года

08:58, 25.11.2018
Биткоин упал ниже $4 тысяч впервые с сентября 2017 года
Фото: pxhere.com

Стоимость криптовалюты биткоина (Bitcoin) опустилась ниже отметки в $4 тысячи впервые с сентября 2017 года года.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 8.55 мск биткоин подешевел на 13,87%, до $3743. Рыночная капитализация криптовалюты составила $65,1 млрд.

Напомним, что 20 ноября курс биткоина опустился ниже $4,5 тысячи и достиг стоимости октября 2017 года.

Ранее Bloomberg отмечал, что рынок криптовалют с начала года упал в четыре раза. Главным фактором падения издание называло отказ Комиссии по ценным бумагам США (SEC) зарегистрировать биткоиновый ETF-фонд братьев Уинклвосс.

АналитикаЭкономикаФинансы
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок