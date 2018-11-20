Биткоин рухнул ниже $4,5 тысячи

Курс биткоина опустился ниже $4,5 тысячи и достиг стоимости октября 2017 года.

По данным биржи Coindesk на 12.55 по московскому времени, курс биткоина составлял $4,442.20, снизившись за день на 14,62%.

Отметим, что с прошлой среды, 14 ноября, его курс рухнул на 30%.



Накануне стоимость криптовалюты опустилась ниже $5 тысяч.

Ранее Bloomberg отмечал, что рынок криптовалют с начала года упал в четыре раза. Главным фактором падения издание называло отказ Комиссии по ценным бумагам США (SEC) зарегистрировать биткоиновый ETF-фонд братьев Уинклвосс.