Возле Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 4,6

Фото: wikipedia.org / Anatoly Gruzevich, VNIRO Russia

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,6, произошедшее в Тихом океане возле Курильских островов.



По информации Камчатского филиала Геофизической службы РАН, подземные толчки зафиксированы в воскресенье днем по местному времени. Эпицентр находился на глубине 5,8 км в 230 км южнее города Северо-Курильск, расположенного на острове Парамушир.

В Главном управлении МЧС России по Сахалинской области сообщили, что в населенных пунктах региона это землетрясение не ощущалось, тревога цунами не объявлялась, передает "Интерфакс".

Ранее землетрясение магнитудой 5,9 было зафиксировано в Юго–Западной части Индийского океана. Эпицентр толчков находился в 1031-м километре от коммуны Сен-Филипп во французском заморском департаменте Реюньон.