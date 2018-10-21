В Индийском океане произошло землетрясение магнитудой 5,9

Землетрясение магнитудой 5,9 было зафиксировано в Юго–Западной части Индийского океана.

Подземный толчок был зафиксирован в воскресенье, в 01.40 по времени UTC (04.40 мск), передает «РИА Новости» со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

Эпицентр толчков располагался в 1031-м километре от коммуны Сен-Филипп во французском заморском департаменте Реюньон. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Отмечается, что информации о жертвах и разрушениях и угрозе цунами не поступало.

