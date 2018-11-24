Альберт Яруллин: «Мы давно не выигрывали в Екатеринбурге»

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин после победы над «Автомобилистом» (4:3) рассказал о сильных сторонах соперника.

— Мы понимали — соперник сильный, они в этом году очень здорово играют и в плане тактики, и по самоотдаче. У них сложный период был — два поражения. Понимали, что они будут обозленными, как раненый зверь — он, говорят, еще опаснее. Настраивались на очень нелегкую игру.

— «Автомобилист» сейчас идет первым в дивизионе Харламова. Это придало принципиальности матчу?

— Не то чтобы мы как-то на это смотрели. Просто нам надо было выиграть и все. Мы давно не выигрывали в Екатеринбурге, — приводит слова Яруллина официальный сайт казанского клуба.

Напомним, что «Ак Барс» сегодня в Екатеринбурге обыграл «Автомобилиста» со счетом 4:3.

В следующем матче казанцы встретятся с нижнекамским «Нефтехимиком» 26 ноября на своей площадке.

