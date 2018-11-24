«Ак Барс» на выезде обыграл «Автомобилист»

Казанский «Ак Барс» на выезде обыграл «Автомобилист» (Екатеринбург) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра проходила в Екатеринбурге на «Арена Уралец» и завершилась поражением хозяев со счетом 3:4.

В составе «Автомобилиста» отличились Дэн Секстон (27-я минута), Ефим Гуркин (32-я) и Найджел Доус (40-я). У «Ак Барса» результативными бросками отметились Иржи Секач (21-я и 50-я), Пол Постма (36-я). Победу казанцам принесла шайба Роба Клинкхаммера (52-я минута).

«Автомобилист» после 32 игр по-прежнему возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции с 53 очками. «Ак Барс» идет на третьем месте, имея в активе 47 очков.

В следующем матче казанцы встретятся с нижнекамским «Нефтехимиком» 26 ноября.

Ранее «Ак Барс» на выезде оказался сильнее магнитогорского «Металлурга». Матч закончился со счетом 2:3 в пользу гостей.