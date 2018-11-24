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Происшествия

В гипермаркете «Лента» в Перми на голову женщины обвалился потолок

19:45, 24.11.2018
В гипермаркете «Лента» в Перми на голову женщины обвалился потолок
Фото: realnoevremya.ru

В гипермаркете «Лента» на улице Героев Хасана, 105 в Перми на голову покупательницы обрушился потолок.

Как пишут пользователи в социальных сетях, на женщину упала декоративная пластиковая плитка с потолка. После инцидента пермячка обратилась в администрацию «Ленты» и написала претензию по данному факту.

По предварительной информации, покупательница пострадала в то время, когда стояли у мясного прилавка. Женщина была доставлена в больницу. У нее зафиксировали сотрясение мозга, пишет издание «Вкурсе».

Напомним, ранее в Уфе в магазине «Магнит» случился потоп из-за прорыва трубы.

Происшествия
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