В гипермаркете «Лента» в Перми на голову женщины обвалился потолок

В гипермаркете «Лента» на улице Героев Хасана, 105 в Перми на голову покупательницы обрушился потолок.

Как пишут пользователи в социальных сетях, на женщину упала декоративная пластиковая плитка с потолка. После инцидента пермячка обратилась в администрацию «Ленты» и написала претензию по данному факту.

По предварительной информации, покупательница пострадала в то время, когда стояли у мясного прилавка. Женщина была доставлена в больницу. У нее зафиксировали сотрясение мозга, пишет издание «Вкурсе».

Напомним, ранее в Уфе в магазине «Магнит» случился потоп из-за прорыва трубы.