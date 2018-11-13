В Уфе в магазине «Магнит» случился потоп из-за прорыва трубы

В уфимском магазине «Магнит» на улице Дагестанская, 2 в понедельник вечером, 12 ноября, произошел сильный потоп.

Причиной коммунальной аварии стал прорыв трубы центрального отопления. В результате инцидента пошел сильный пар, который за несколько минут заполнил все помещения магазина. Посетители успели покинуть «Магнит».

Авария была оперативно устранена работниками супермаркета. Сотрудники «Магнита» перекрыли подачу трубу центрального отопления во входной группе магазина. Жилые дома и социальные объекты от подачи тепла не отключались, рассказали в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы.

В настоящее время магазин работает в штатном режиме.

Напомним, ранее в Самаре затопило гипермаркет «Леруа Мерлен».