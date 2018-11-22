ФСБ предотвратила ряд нападений на школы после массового убийства в Керчи

Федеральная служба безопасности сообщила о предотвращении «целого ряда» нападений на российские школы в октябре после массового убийства в колледже в Керчи.

«К сожалению, должен констатировать, что этот случай в Керчи, он действительно дал всплеск. Только в октябре месяце мы предотвратили целый ряд нападений на школы», — сказал представитель ФСБ Сергей Егоров.

Он не уточнил, сколько именно нападений удалось предотвратить и в каких регионах они произошли, пишет «Интерфакс».



Трагедия в Керчи произошла 17 октября, когда студент четвертого курса Владислав Росляков устроил взрыв и расстрелял учащихся и преподавателей в политехническом колледже, после чего покончил с собой. В результате погиб 21 человек.