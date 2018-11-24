Украина получит от Великобритании 11 млн фунтов на защиту от «иностранной агрессии»

Великобритания потратит 11 млн фунтов стерлингов на защиту Украины от «иностранной агрессии». Об этом сообщает RT со ссылкой на отчет Фонда предотвращения конфликтов, содействия стабильности и безопасности за 2018—2019 год.

«Великобритания оказывает помощь Украине в защите от иностранной агрессии и сохранении ее территориальной целостности, содействуя подготовке личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) в оборонительном ключе, не ведущем к эскалации конфликта, включая боевую подготовку пехоты и обучение в области тылового обеспечения и медицинской помощи», — говорится в отчете.

Ранее сообщалось, что Британия вложила $43,4 млн инвестиций в экономику Украины в I полугодии 2018 года.