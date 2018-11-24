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Украина получит от Великобритании 11 млн фунтов на защиту от «иностранной агрессии»

09:29, 24.11.2018
Украина получит от Великобритании 11 млн фунтов на защиту от «иностранной агрессии»
Фото: flickr.com

Великобритания потратит 11 млн фунтов стерлингов на защиту Украины от «иностранной агрессии». Об этом сообщает RT со ссылкой на отчет Фонда предотвращения конфликтов, содействия стабильности и безопасности за 2018—2019 год.

«Великобритания оказывает помощь Украине в защите от иностранной агрессии и сохранении ее территориальной целостности, содействуя подготовке личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) в оборонительном ключе, не ведущем к эскалации конфликта, включая боевую подготовку пехоты и обучение в области тылового обеспечения и медицинской помощи», — говорится в отчете.

Ранее сообщалось, что Британия вложила $43,4 млн инвестиций в экономику Украины в I полугодии 2018 года.

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