Россия стала лидером по инвестициям в экономику Украины

Россия вложила 436 млн долларов инвестиций в экономику Украины в первом полугодии 2018 года и стала лидером по объему вложенных средств.

Общий объем привлеченных из-за рубежа инвестиций в первой половине 2018 года составил $1,2 млрд. Вложения России составили 34,6% от общего размера инвестиций, следует из данных Государственной службы статистики Украины (Госстат).

На втором месте находится Кипр с $219 млн (17,4%), на третьем Нидерланды — $207,7 млн (16,5%). Затем следуют Австрия — $58,7 (4,7%), Польша — $54,1 млн (4,3%), Франция — $46,9 млн (3,7%0, а также Великобритания — $43,4 млн (3,4%).

Ранее сообщалось, что правительство Украины разработало документ о новых санкциях в отношении России из-за строительства Крымского моста.