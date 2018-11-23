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Медведева проиграла короткую программу двум японским фигуристкам

22:23, 23.11.2018
Медведева проиграла короткую программу двум японским фигуристкам
Фото: ru.wikipedia.org / Luu

На проходящем во Франции последнем этапе Гран-при по фигурному катанию, россиянка Евгения Медведева по итогам короткой программы заняла 3-е место.

Результат Медведевой (67.55 балла) оказался лишь немного ниже оценок японских фигуристок Маи Михары (67.95) и Рики Кихиры (67.64). Для выхода в финал Гран-при фигуристкам осталось откатать произвольную программу.

Короткая программа:

1. Маи Михара (Япония) — 67.95
2. Рика Кихира (Япония) — 67.64
3. Евгения Медведева (Россия) — 67.55
4. Марин Хонда (Япония) — 65.37
5. Мария Сотскова (Россия) — 61.76

Напомним, в финал уже вышли Алина Загитова и Елизавета Туктамышева.

Спорт
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