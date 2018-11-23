Медведева проиграла короткую программу двум японским фигуристкам

На проходящем во Франции последнем этапе Гран-при по фигурному катанию, россиянка Евгения Медведева по итогам короткой программы заняла 3-е место.

Результат Медведевой (67.55 балла) оказался лишь немного ниже оценок японских фигуристок Маи Михары (67.95) и Рики Кихиры (67.64). Для выхода в финал Гран-при фигуристкам осталось откатать произвольную программу.

Короткая программа:

1. Маи Михара (Япония) — 67.95

2. Рика Кихира (Япония) — 67.64

3. Евгения Медведева (Россия) — 67.55

4. Марин Хонда (Япония) — 65.37

5. Мария Сотскова (Россия) — 61.76



Напомним, в финал уже вышли Алина Загитова и Елизавета Туктамышева.