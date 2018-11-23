Внешэкономбанк обжаловал санкции в Европейском суде

Внешэкономбанк подал в Европейский суд жалобу на решение о сохранении санкций Евросоюза.

«В пятницу, 23 ноября, Внешэкономбанк подал в Европейский суд жалобу на решение Общего суда Европейского союза от 13 сентября 2018 года, которым были оставлены в силе введенные в отношении ГК «Внешэкономбанк» «секторальные санкции», — говорится в сообщении пресс-службы.

По словам старшего вице-президента Игоря Краснова, в кассационной жалобе ВЭБ просит отменить решение суда и исключить упоминание «Внешэкономбанка» из текстов решения Совета Европейского Союза № 2014/512/CFSP от 31 июля 2014 года и сопутствующих актов, пишет ТАСС.



Напомним, что 13 сентября Евросоюз продлил до 15 марта 2019 года индивидуальные санкции против России, которые касаются 155 граждан и 44 компаний.

«Совет продлил ограничительные меры в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на 6 месяцев, до 15 марта 2019 года».