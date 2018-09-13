ЕС продлил индивидуальные санкции против России

Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России. Эти меры включают в себя замораживание активов и запрет на поездки. Они касаются 155 граждан и 44 компаний.

«Совет продлил ограничительные меры в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на шесть месяцев, до 15 марта 2019 года», — говорится в заявлении.

Напомним, подготовительный орган Совета ЕС на заседании 5 сентября одобрил ранее согласованное на техническом уровне решение о продлении индивидуальных санкций.