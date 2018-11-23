Семьи жертв катастрофы «Боинга» под Донецком подали иск к России в ЕСПЧ

Родственники 55 граждан Нидерландов, погибших в результате крушения лайнера «Малайзийских авиалиний» на востоке Украины в 2014 году, подали в Европейский суд по правам человека иск против России.



«Россия, к удивлению моих клиентов, не предоставила важную информацию группе, ведущей расследование. Затем она предоставила аргументы, которые оказались неправдивыми», — приводит «Интерфакс» слова адвоката.

Ранее рабочая группа, объединяющая семьи жертв трагедии малайзийского Boeing, обратилась в письме к президенту США Дональду Трампу с просьбой убедить Путина обнародовать детальную информацию об обстоятельствах крушения пассажирского лайнера.