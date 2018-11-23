Семьи жертв катастрофы «Боинга» под Донецком подали иск к России в ЕСПЧ
Родственники 55 граждан Нидерландов, погибших в результате крушения лайнера «Малайзийских авиалиний» на востоке Украины в 2014 году, подали в Европейский суд по правам человека иск против России.
«Россия, к удивлению моих клиентов, не предоставила важную информацию группе, ведущей расследование. Затем она предоставила аргументы, которые оказались неправдивыми», — приводит «Интерфакс» слова адвоката.
Ранее рабочая группа, объединяющая семьи жертв трагедии малайзийского Boeing, обратилась в письме к президенту США Дональду Трампу с просьбой убедить Путина обнародовать детальную информацию об обстоятельствах крушения пассажирского лайнера.
Справка
Boeing 777 рейса МН17, который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.
Международная следственная группа (JIT) заявила, что ЗРК «Бук», сбивший малайзийский Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году, прибыл из российской военной части. После этого власти Австралии и Нидерландов обвинили Россию в причастности к катастрофе.
В ответ президент России Владимир Путин опроверг информацию о российском происхождении «Бука». А Министерство обороны России определило номер ракеты, которая попала в малайзийский Boeing.
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