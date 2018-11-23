Лавров: Россия не будет умолять об отмене санкций

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не будет просить об отмене санкций.



«Мы понимаем, что санкции — это реальность. Не мы заваривали эту кашу. И мы не будем умолять наших коллег в Европе или где бы то ни было еще эти санкции отменять», — цитирует RT Лаврова.

При этом он добавил, что, безусловно, санкции наносят ущерб всем сторонам.

«Но вывод для нас один, очень простой: мы должны научиться, и мы уже во многом научились, жить в этой ситуации. Жить так, чтобы не зависеть от людей, которые доказали свою ненадежность как торговые экономические партнеры», — отметил Лавров.

Ранее Министерство иностранных дел России прокомментировало ситуацию вокруг заявлений США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).