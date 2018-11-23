МИД РФ о выходе США из ДРСМД: «Кто не слушает Лаврова, будет слушать Шойгу»
Министерство иностранных дел России прокомментировало ситуацию вокруг заявлений США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
«У нас, естественно, готовы решения на любое развитие событий. Ну а тому, кто не хочет слушать, как все это очень подробно объясняет Сергей Лавров, придется прислушиваться уже к тому, что им будет объяснять Сергей Шойгу», — цитирует «РИА Новости» директора департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимира Ермакова.
Напомним, в октябре президент США Дональд Трамп анонсировал выход страны из ДРСМД. Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона ответит на выход США из ДРСМД.ОбществоВласть
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