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МИД РФ о выходе США из ДРСМД: «Кто не слушает Лаврова, будет слушать Шойгу»

17:31, 23.11.2018
МИД РФ о выходе США из ДРСМД: «Кто не слушает Лаврова, будет слушать Шойгу»
Фото: mid.ru

Министерство иностранных дел России прокомментировало ситуацию вокруг заявлений США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«У нас, естественно, готовы решения на любое развитие событий. Ну а тому, кто не хочет слушать, как все это очень подробно объясняет Сергей Лавров, придется прислушиваться уже к тому, что им будет объяснять Сергей Шойгу», — цитирует «РИА Новости» директора департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимира Ермакова.

Напомним, в октябре президент США Дональд Трамп анонсировал выход страны из ДРСМД. Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона ответит на выход США из ДРСМД.

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