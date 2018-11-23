Цена нефти марки Brent упала ниже $61 за баррель

Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже достигла минимума с ноября 2017 года.



Стоимость упала ниже $61 — до $60,97 за баррель, пишут «Ведомости». Нефть этой марки падала ниже $62 за баррель 20 ноября.

Отмечается, что контракт на нефть WTI с поставкой в январе на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевел до $51,85 за баррель. При этом с прошлой пятницы котировка фьючерса на Brent упала более чем на 9%, на WTI — на 7,3%.

Ранее эксперты спрогнозировали дальнейшее падение цены на нефть. При этом они считают, что новости с Лондонской биржи, где зарегистрирован самый сильный с февраля 2018 года обвал, не должны беспокоить ни татарстанских экспортеров, ни правительство республики. Подробно — в материале «Реального времени».