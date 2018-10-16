Путин потребовал обеспечить более ощутимый рост зарплат

Президент России Владимир Путин попросил обеспечить более ощутимый рост зарплат и реальных доходов граждан. Кроме того, он назвал системной задачей в экономике обеспечение более высоких темпов роста.

«Системная задача заключается в том, чтобы выйти на более высокие темпы экономического роста, поддержать инвестиционную активность, стимулировать развитие обрабатывающих производств, малого и среднего бизнеса, несырьевого высокотехнологичного экспорта, сделать более ощутимыми рост заработных плат и реальных доходов граждан», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.



Ранее СМИ сообщили, что Кремль отложил планы повышать налоги на бизнес после жалоб олигархов и теперь стимулирует их потратить $120 миллиардов на инвестиции.