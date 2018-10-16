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Путин потребовал обеспечить более ощутимый рост зарплат

13:13, 16.10.2018
Путин потребовал обеспечить более ощутимый рост зарплат
Фото: putin.kremlin.ru

Президент России Владимир Путин попросил обеспечить более ощутимый рост зарплат и реальных доходов граждан. Кроме того, он назвал системной задачей в экономике обеспечение более высоких темпов роста.

«Системная задача заключается в том, чтобы выйти на более высокие темпы экономического роста, поддержать инвестиционную активность, стимулировать развитие обрабатывающих производств, малого и среднего бизнеса, несырьевого высокотехнологичного экспорта, сделать более ощутимыми рост заработных плат и реальных доходов граждан», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Ранее СМИ сообщили, что Кремль отложил планы повышать налоги на бизнес после жалоб олигархов и теперь стимулирует их потратить $120 миллиардов на инвестиции.

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