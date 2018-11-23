В Москве пожаловались на несдержанное Хуснуллиным обещание из-за строительства многоэтажек

Московские депутаты пожаловались на строительство семи высотных многоквартирных домов в Москве по программе реновации. В проекте числится 31-этажный дом высотой 100 м.

При этом мэр Москвы Сергей Собянин и его заместитель по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин обещали, что зданий высотой более 14 этажей строить не будут, пишет блогер Илья Варламов.

Как пишет местный депутат Дмитрий Барановский со ссылкой на данные застройщика, плотность застройки в комплексе составит 71 тыс. кв. м на гектар при обещанной максимальной плотности застройки в 25 тыс. кв. м.

Сам Хуснуллин ранее отмечал, что высота домов в районе застройки будет от 6 до 14 этажей.

«Совершенно точно никаких небоскребов возводить не станем. Тем более что небоскребы — это здания выше 100 метров, то есть этажей так 27—28», — цитируют его «Аргументы и факты».

Ранее сообщалось, что вице-мэр Марат Хуснуллин сохранил свой пост в новом правительстве Москвы.