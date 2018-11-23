В Перми судебные приставы вычислили алиментщика по снимку коттеджа в соцсетях

Судебные приставы вычислили в социальных сетях пермяка, задолжавшего на содержание несовершеннолетнего ребенка около 300 тысяч рублей и скрывавшегося от их оплаты.

В ходе мониторинга интернета сотрудник ведомства, осуществляющий розыск, обнаружил в одной из социальных сетей аккаунт должника. На своей странице мужчина выложил фотографии на фоне частного дома в коттеджном поселке. Комментарии под фотографиями свидетельствовали о том, что загородный особняк является его новым местом жительства.

Впоследствии был вычислен населенный пункт, где был сделан снимок. Позже на территории поселка судебным приставом был обнаружен неплательщик. С мужчины было взято объяснение о причинах неуплаты алиментов и вручено предупреждение об административной и уголовной ответственности, рассказали в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю

В настоящее время взысканием алиментов занимается судебный пристав-исполнитель.

Напомним, ранее судебные приставы арестовали внедорожник депутата пермской гордумы за долги.