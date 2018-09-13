Судебные приставы арестовали внедорожник депутата пермской гордумы за долги

В Перми судебные приставы взыскали денежные средства и автомобиль с депутата гордумы Дмитрия Федорова.

По информации регионального УФСПП, народный избранник должным образом не выполнял кредитных обязательств по долгам банку и физлицу. Общая сумма задолженности — порядка четырех миллионов рублей. В результате сотрудники ведомства наложили арест на расчетные счета Федорова, а также на его зарплату и внедорожник Toyota Rav 4.

Узнав о принудительных мерах исполнения, депутат выплатил часть задолженности в размере 700 тысяч рублей. На данный момент работа по взысканию долга продолжается.

Напомним, ранее стало известно, что суд взыскал с экс-владельца «Российского кредита» Мотылева более 1 млрд рублей убытков.