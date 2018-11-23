Mazda отзывает в России более 62 тысяч машин из-за проблем с подушками безопасности

Официальный представитель Mazda на российском рынке ООО «Мазда Мотор РУС» отзывает 62 357 автомобилей.

Отзыву подлежат автомобили Mazda 2, Mazda 6, Mazda CX-7, Mazda BT-50, реализованные c мая 2006 года по ноябрь 2014 года, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Причиной отзыва является высокая абсолютная влажность, которая может негативно сказаться на целостности корпусов газогенераторов фронтальных подушек безопасности водителя и пассажира.

В случае столкновения автомобиля подушки безопасности могут не сработать или сработать ненадлежащим образом. Растрескивание корпуса газогенератора может привести к серьезному ранению или летальному исходу для пассажиров из-за металлических осколков.

Производитель заменит газогенератор подушки безопасности машины на модифицированный.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев. Информация о VIN-кодах отзываемых авто доступна на сайте Росстандарта.



В прошлом месяце из-за аналогичной проблемы в России была отозвана 21 тысяча автомобилей Mazda 6.