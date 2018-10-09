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Промышленность

Mazda отзовет почти 21 тысячу автомобилей в России из-за проблем с подушками безопасности

14:36, 09.10.2018
Mazda отзовет почти 21 тысячу автомобилей в России из-за проблем с подушками безопасности
Фото: ru.wikipedia.org / TuRbO_J

Официальный представитель Mazda на российском рынке ООО «Мазда Мотор РУС» отзывает 20,891 тысячи автомобилей Mazda 6.

Отзыву подлежат автомобили Mazda 6, реализованные c июня 2002 года по декабрь 2008 года, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Причиной отзыва является высокая абсолютная влажность, которая может негативно сказаться на целостности корпусов газогенераторов фронтальных подушек безопасности водителя и пассажира. В случае столкновения автомобиля подушки безопасности могут не сработать или сработать ненадлежащим образом. Растрескивание корпуса газогенератора может привести к серьезному ранению или летальному исходу пассажиров из-за металлических осколков.

На транспортных средствах Mazda 6 проведут замену газогенераторов фронтальных подушек безопасности водителя и пассажира модифицированными.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев. Информация о VIN-кодах отзываемых авто доступна на сайте Росстандарта.

Напомним, что в июне этого года Mazda уже отзывала в России более 8 тысяч машин из-за проблем с подушками безопасности.

ПромышленностьМашиностроение
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