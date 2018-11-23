Появление военных вертолетов над Кремлем связано с плановыми учениями — ФСО

Федеральная служба охраны объяснила появление двух военных вертолетов над Кремлем.



В центре по связям с прессой и общественностью ФСО сообщили, что в Москве проходили плановые учения, передает "РИА Новости".



Накануне в Сети появилось видео двух вертолетов Ми-8, которые взлетели с территории Кремля и пролетели над центром Москвы. При этом официально о полетах не сообщалось.

Сама вертолетная площадка находится у одной из кремлевских стен, недалеко от Спасской башни и Тайницкого сада. СМИ также отмечали, что на Ми-8 предпочитает летать президент России Владимир Путин.