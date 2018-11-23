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Появление военных вертолетов над Кремлем связано с плановыми учениями — ФСО

09:42, 23.11.2018
Появление военных вертолетов над Кремлем связано с плановыми учениями — ФСО
Фото: instagram.com/azuevskiy_anton

Федеральная служба охраны объяснила появление двух военных вертолетов над Кремлем.

В центре по связям с прессой и общественностью ФСО сообщили, что в Москве проходили плановые учения, передает "РИА Новости".

Накануне в Сети появилось видео двух вертолетов Ми-8, которые взлетели с территории Кремля и пролетели над центром Москвы. При этом официально о полетах не сообщалось.

Сама вертолетная площадка находится у одной из кремлевских стен, недалеко от Спасской башни и Тайницкого сада. СМИ также отмечали, что на Ми-8 предпочитает летать президент России Владимир Путин.

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