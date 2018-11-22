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С территории Кремля в Москве взлетели два вертолета Ми-8 — видео

15:01, 22.11.2018
С территории Кремля в Москве взлетели два вертолета Ми-8 — видео
Фото: instagram.com/azuevskiy_anton

В интернете появилось видео двух вертолетов Ми-8, которые взлетели с территории Кремля и пролетели над центром Москвы.

Судя по кадрам, это военные машины Ми-8. В то же время в «РИА Новости» отметили, что летать на Ми-8 предпочитает президент России Владимир Путин.

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Как пишет TJ, официально о полетах над Кремлем не сообщалось, но вертолетная площадка находится у одной из кремлевских стен, недалеко от Спасской башни и Тайницкого сада. На ней могут приземлиться два вертолета.

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Ранее Минобороны РФ впервые опубликовало видео российских истребителей пятого поколения Су-57 в Сирии.

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