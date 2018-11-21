Новогоднюю иллюминацию на городских елках в Перми включат 28 ноября

Власти Перми 28 ноября зажгут огни на городских елках, установленных в районах города и на эспланаде.

Включение новогодней иллюминации состоится в вечернее время. Самым ярким обещает стать зажжение на главной городской елке, которая в этом году будет установлена на площади перед Театром-Театром. Участвовать в мероприятии будут несколько Дедов Морозов, а также главный Дед Мороз из Великого Устюга.

В настоящее время на площадке перед Театром-Театром продолжаются работы по установке и сборке каркаса новогодней ели, после которого рабочие приступят к монтажу новогодней гирлянды и игрушек. В этом году для украшения главной елки были закуплены новые светящиеся звезды, рассказали в пресс-службе мэрии Перми.

После зажжения огней на площади у Театра-Театра развернутся работы по строительству главного ледового городка Перми площадью 1 500 кв. метров, у монумента «Героям фронта и тыла» появится ледовый каток с линзой 3 000 кв. метров.

Напомним, ранее стало известно, что центральную елку Казани установят около Чаши в декабре.