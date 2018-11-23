ФСБ и полиция изъяли более 2 тонн незаконно выловленной рыбы в Бирске
Сотрудники силовых ведомств выявили более 2 тонн незаконно выловленной рыбы осетровых пород в Бирске в Башкирии.
Оперативные действия проводили сотрудники группы экономической безопасности и противодействия коррупции во взаимодействии с сотрудниками республиканского УФСБ. Рыба была обнаружена во время обследования гаража, принадлежащего 43-летней местной жительнице.
По предварительным данным, рыбу злоумышленники выловили в разных районах республики. Данные биоресурсы готовились для продажи в Уфу и в другие регионы страны, сообщили в ГУ МВД по Башкирии.
Всего из гаража правоохранители изъяли более 6 тысяч стерлядей. Назначена оценка изъятой рыбы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконной добычи.
Напомним, ранее СОБР провел операцию по задержанию браконьеров, незаконно добывающих рыбу в Самарской области.Общество Башкортостан
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