СОБР провел операцию по задержанию браконьеров в Самарской области

Сотрудники СОБР «Омега» Управления Росгвардии по Самарской области совместно с полицейскими задержали двух братьев 28 и 32 лет, незаконно добывавших рыбу на территории региона.

Во время обысков, проведенных на рыболовецких станах и на рыбокомбинате, где обрабатывался улов, а также в торговых точках, реализовывавших нелегальную продукцию, силовики изъяли около 4,5 тонн рыбы, в том числе осетровых пород, четыре моторных лодки, свыше 200 сетей и порядка тысячи особей ракообразных,

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. При задержании спецсредства и оружие в отношении браконьеров не применялось, добавили в пресс-службе Росгвардии.

Напомним, ранее группу браконьеров задержали сотрудники МВД Татарстана на рыболовной базе близ одного из сел Актанышского района.