Против рэпера Хаски возбудили уголовное дело

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Полиция Краснодара возбудила против рэпера Дмитрия Кузнецова, наиболее известного как Хаски, уголовное дело.

Производство было заведено по ч. 1 ст. 167 УК РФ — повреждение чужого имущества, которое повлекло причинение значительного ущерба, сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Напомним, о задержании рэпера стало известно накануне. По данным правозащитников, «претензии у правоохранительных органов возникли из-за того, что рэпер якобы стоял на крыше автомобиля и мог его повредить».