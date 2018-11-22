Против рэпера Хаски возбудили уголовное дело
Полиция Краснодара возбудила против рэпера Дмитрия Кузнецова, наиболее известного как Хаски, уголовное дело.
Производство было заведено по ч. 1 ст. 167 УК РФ — повреждение чужого имущества, которое повлекло причинение значительного ущерба, сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Напомним, о задержании рэпера стало известно накануне. По данным правозащитников, «претензии у правоохранительных органов возникли из-за того, что рэпер якобы стоял на крыше автомобиля и мог его повредить».Происшествия
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