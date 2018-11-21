В Краснодаре задержали рэпера Хаски

В Краснодаре задержали рэпера Дмитрия Кузнецова, известного под псевдонимом Хаски.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на правозащитную организацию «Открытки», артиста задержали за административное правонарушение. По данным правозащитников, «претензии у правоохранительных органов возникли из-за того, что рэпер якобы стоял на крыше автомобиля и мог его повредить. Чей автомобиль и есть ли на нем какие-то повреждения — пока неизвестно».

Кроме того, правоохранительные органы сорвали концерт Хаски в Краснодаре. Прокуратура Центрального округа города вынесла предупреждение в адрес организаторов концерта рэпера по ст. 6.17 КоАП РФ («Нарушение законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию»).

По данным прокуратуры, «изучение творчества музыкальной группы „Хаски“ показало, что ее видеоклипы и тексты песен <...> содержат недопустимое для демонстрации несовершеннолетним призывы к совершению суицидальных, насильственных действий, экстремистских проявлений, пропаганды наркотиков. Таким образом, творчество группы не может быть доступно и распространено среди несовершеннолетних».

Напомним, 13 сентября Хаски и его друга Руслана Хартаева задержала полиция.

Рэпер около часа провисел на альпинистском снаряжении, вывешенном из окна отеля Ritz-Carlton в Москве. По словам очевидцев, снаружи казалось, что артист повесился. Позже его отпустили.