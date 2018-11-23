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Дело обвиняемого в разглашении гостайны татарстанца вернули прокурору

07:10, 23.11.2018
Дело обвиняемого в разглашении гостайны татарстанца вернули прокурору
Фото: Реальное время

Накануне Верховный суд РТ постановил вернуть в прокуратуру уголовное дело о разглашении государственной тайны. В этом преступлении обвиняют помощника главы исполкома Кайбицкого района республики, отца троих детей.

Уголовное дело было возбуждено и расследовано сотрудниками Управления ФСБ по РТ. На предварительном следствии чиновник признал вину.

Как выяснило «Реальное время», Верховный суд РТ усмотрел в обвинительном заключении процессуальные препятствия для рассмотрения по существу.

Несмотря на засекреченный статус дела, «Реальному времени» удалось выяснить ряд деталей.

ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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