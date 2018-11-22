Минфин назвал задачу дедолларизации в рамках ЕАЭС решенной

Около 80% расчетов между странами-участницами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) проводятся в национальных валютах, поэтому задачу отказа от доллара в масштабах организации можно считать решенной. Об этом заявил замминистра финансов РФ Сергей Сторчак на конференции Евразийского банка развития.

«В двусторонних торгово-экономических отношениях рубль доминирует, иногда 80% взаимного товарооборота осуществляется в российских рублях. Фактически мы задачу дедолларизации на Евразийском пространстве уже решили, доллар все реже и реже фигурирует как валюта расчетов», — передает слова чиновника ТАСС. Сторчак добавил, что не видит необходимости стесняться того, что в рамках ЕАЭС рубль продвигается в качестве основного средства расчетов.

Министр финансов Антон Силуанов ранее говорил, что план дедолларизации внесен в правительство. Предполагается, что компании, перешедшие на расчеты в национальной валюте, смогут получить послабления по налогам.

Участницами ЕАЭС являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения.

Мосбиржа, в свою очередь, отмечает тенденцию к снижению удельного веса доллара в глобальных операциях с валютой — одновременно растет доля юаня и евро. Об этом журналистам рассказал управляющий директор Мосбиржи по денежному рынку Игорь Марич. «Эта тенденция еще активно поддерживается и в России, где, соответственно, растет доля операций с другими валютами», — сказал он.