Во время строительства Фрунзенского моста в Самаре археологи нашли древнюю посуду и кости животных

На месте строительства Фрунзенского моста в Самаре археологи обнаружили остатки культурного слоя.

Материал представлен керамической и стеклянной посудой, костями животных. К индивидуальным находкам относятся три медные монеты, одна из которых 1811 года, и металлические ножницы, рассказали в ГБУК «Агентство по сохранению историко-культурного наследия Самарской области».

В настоящее время раскопки продолжаются. Всего на территории строительства Фрунзенского моста обнаружено 2 300 различных исторических находок.

Напомним, Фрунзенский мост планируют достроить в 2019 год. Он будет пересекать реку неподалеку от Хлебной площади. Мост свяжет два района города — Самарский и Куйбышевский — и соединит улицы Фрунзе и Шоссейную. Из-за строительства Фрунзенского моста на год перекроют три улицы.