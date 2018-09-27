В Самаре из-за строительства Фрунзенского моста на год перекроют три улицы

В Самаре в связи со строительством инженерных сетей и мостового перехода «Фрунзенский» на год будет введено ограничение движения транспорта на трех улицах.

Как рассказали в городской мэрии, с 1 октября 2018 года по 1 октября 2019 года перекроют следующие участки: по ул. Крупской, от ул. Степана Разина до ул. Фрунзе, по ул. Фрунзе — от ул. Крупской до ул. Комсомольской, и по ул. Куйбышева — от ул. Крупской до ул. Комсомольской.

Также временные изменения коснутся автобусов маршрутов №3, 5д, 17, 37, 47, 48к, 48д, 92, 168, 172, 207, 226. Движение трамвайных маршрутов №1, 3, 5 организовано по укороченной схеме.

Стоит отметить, что ограничения по проезду не распространяются на спецмашины полиции, пожарной охраны, скорой медицинской помощи и спецавтомобили Самарского областного центра медицины катастроф, на дорожно-эксплуатационную технику, применяемую при проведении аварийно-восстановительных работ, транспорт, используемый для оказания ритуальных услуг, а также на машины, которые принадлежат горожанам, проживающим в зоне ограничения.

Напомним, улицу Чапаевскую в Самаре перекроют на месяц из-за ремонта крыш.