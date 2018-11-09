В Казань прибыл губернатор Красноярского края Александр Усс

В Казань с рабочей поездкой прибыл сегодня губернатор Красноярского края Александр Усс. В аэропорту его встретил премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Усс прибыл в Татарстан для участия в церемонии передачи огня Универсиады другому городу — участнику эстафеты огня, которая состоится завтра, 10 ноября. Финиш бегового этапа эстафеты пройдет на площадке перед главным зданием КФУ, сообщает пресс-служба президента РТ.

В рамках пребывания в Казани губернатор Красноярского края посетит ряд спортивных объектов, в том числе футбольный стадион «Казань Арена», Дворец водных видов спорта.

Также гостю презентуют опыт использования наследия Универсиады и экономический потенциал Татарстана. Кроме того, он встретится с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.