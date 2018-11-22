Казань получит из федерального бюджета 9,5 млрд рублей на инфраструктуру WorldSkills

На инфраструктуру чемпионата рабочих профессий WorldSkills в Казани планируется выделить 9,5 млрд рублей из федерального бюджета. Об этом говорится в материалах к поправкам в бюджет 2018 года, которые были приняты Госдумой накануне в окончательном, третьем чтении.

В документах уточняется, что деньги пойдут на обеспечение объектов инфраструктуры, включая выставочный комплекс «Казань Экспо», передает "Интерфакс".

В середине ноября на площадке выставочного комплекса «Казань Экспо» прошел республиканский чемпионат профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). В нем приняли уастие более 2 тысяч человек, а соревнования прошли в 136 компетенциях.